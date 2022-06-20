Москва, 20 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Оптимальный размер ключевой ставки на несколько процентов ниже 9,5%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Интерфаксу».

Пресс-служба Совета Федерации Андрей Белоусов

По его словам, оптимальная ставка должна быть на несколько процентных пункта ниже нынешних 9,5%. Однако движение в этом направлении, на его взгляд, должны быть предсказуемым.

«В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%», — прокомментировал он оценки, звучавшие от экспертов в рамках ПМЭФ. Он пояснил, что этот уровень и был до инфляционной волны.