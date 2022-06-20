Красноярск, 20 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. За два года Красноярск получит из федерального бюджета около 2 млрд рублей на улучшение экологии. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Средства выделяются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта подписали первый замминистра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов и председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

В 2022 году Красноярск получит на мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 588 млн рублей. В том числе 443 млн направят на приобретение троллейбусов с автономным ходом. 145 млн рублей направят на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды топлива.

В 2023 году столица Красноярского края получит около 1,4 млрд рублей. 760 млн рублей выделят на перевод частных домов на экологичные виды отопления. На обновление городского парка подвижного состава потратят более 600 млн рублей. В Красноярске планируют запустить новые электробусы и установить для них зарядные станции.

«Благодаря федеральному финансированию будут реализованы мероприятия, которые находятся в числе ключевых и составляют основу снижения нагрузки на атмосферный воздух», — прокомментировал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Всего до конца 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» будет выделено около 4 млрд рублей.

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