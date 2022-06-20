Магас, 20 июня 2022, 09:46 — REGNUM Власти Ингушетии намерены вывести экономику республики из-под внешнего управления финансами федеральным центром. К 2023 году планируется полностью освободиться от госдолга, что позволит снять финансовые ограничения и уйти от системы бюджетного принуждения. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Как отметил глава Ингушетии, госдолг республики снизился за три года почти вдвое — с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. Этому способствовали меры, предпринятые властями региона, в том числе при экономии более 970 млн рублей на торгах и благодаря возврату через суды, что позволило, в частности, вернуть в бюджет около 3,2 млрд рублей.
Напомним, в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче управления финансами Ингушетии Минфину РФ. Эти меры были приняты в связи с тем, что уровень госдолга региона вырос на 64% и республика оказалась на втором месте в России по наибольшим темпам роста государственного долга после Санкт-Петербурга.
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