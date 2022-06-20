Магас, 20 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Власти Ингушетии намерены вывести экономику республики из-под внешнего управления финансами федеральным центром. К 2023 году планируется полностью освободиться от госдолга, что позволит снять финансовые ограничения и уйти от системы бюджетного принуждения. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Бюджет

«Если говорить о мерах бюджетного принуждения, то там была цифра 5,9 млрд рублей долга, а сегодня осталось только 800 млн рублей. Меры бюджетного принуждения, конечно же, давят, мы не можем распоряжаться своими деньгами, даже если они у нас есть, потому что без казначейства мы не можем ни копейки тратить, но в 2023 году мы уйдем от мер бюджетного принуждения», — приводит ТАСС слова Калиматова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как отметил глава Ингушетии, госдолг республики снизился за три года почти вдвое — с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. Этому способствовали меры, предпринятые властями региона, в том числе при экономии более 970 млн рублей на торгах и благодаря возврату через суды, что позволило, в частности, вернуть в бюджет около 3,2 млрд рублей.

Напомним, в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче управления финансами Ингушетии Минфину РФ. Эти меры были приняты в связи с тем, что уровень госдолга региона вырос на 64% и республика оказалась на втором месте в России по наибольшим темпам роста государственного долга после Санкт-Петербурга.

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