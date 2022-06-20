Красноярск, , 09:45 — REGNUM Уже почти 20 лет — с 2003 года существует в Красноярске экспертный клуб «Комитет развития», который возглавляет Павел Клачков — директор Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. За это время на его площадке выступали эксперты в самых различных областях: депутаты, государственные и муниципальные служащие, журналисты, политики, общественники… Были обсуждены десятки острых и насущных проблем, высказаны сотни мнений — очевидных и небесспорных, выверенных и сумбурных, но почти всегда искренних, смелых, эмоциональных, поскольку на заседания клуба приходят люди неравнодушные, болеющие за дело, за Россию. Прошедшее на прошлой неделе заседание экспертного клуба было юбилейным, уже сотым по счёту. Как всегда, обсуждалась самая насущная, самая животрепещущая тема: работа региональных властей в условиях специальной военной операции на Украине.

Честь открыть дискуссию была предоставлена почётному гостю клуба, Джамбулату Умарову, первому заместителю руководителя главы правительства Чеченской Республики. Отметим, что он лично был в Красноярском крае, участвовал в заседаниях клуба и дал высокую оценку его работе. Джамбулат Вахидович поздравил Павла Клачкова, бессменного руководителя «Комитета развития» с юбилейным, сотым заседанием.

В своём выступлении он коснулся некоторых исторических аспектов, подчеркнув, что устойчивость таких могущественных империй как Римская, Византийская, а затем и Российская были обусловлены уважительным отношением к языку, традициям, верованиям, культуре народов, их населяющих. Непонимание этого фактора становилось роковой ошибкой многих завоевателей, рассчитывавших, что в случае вторжения, «угнетённые» народы их поддержат, и эти государственные образования рассыплются на части. Но, к удивлению захватчиков, народы, входящие в состав этих империй, ещё сильнее сплачивались, встречая завоевателей.

— Как бы то ни было, война всегда является катализатором перемен, и той России, в которой мы привыкли жить, уже не будет. На наших глазах рождается новая Россия, и какой она будет — зависит от нас с вами.

Сегодня мы видим, как на Украине битву с русофобами и нацистами плечом к плечу с русскими солдатами ведут чеченцы, народы Дагестана, ингуши, калмыки представители десятков других народов нашей страны. Все они бьются за государство, где у них есть возможность говорить на своём родном языке, исповедовать свою религию, чтить свои традиции и культуру. Сила России в её многонациональности и многоконфессиальности, причём этот принцип исповедует титульная, государствообразующая нация, — подчеркнул Джамбулат Умаров, — и если мы, представители малых народов великой России, не сплотимся вокруг русских в этот трудный для них час, не поможем им выстоять на Донбассе, на Луганщине, в других областях Украины, где попираются их права, то и наша участь, безусловно, будет незавидна… Впрочем, — подчеркнул Джамбулат Вахидович, — оснований для беспокойства я не вижу, сегодня мы наблюдаем, как русский народ сплотился вокруг своего лидера, мы видим, как лидер чеченского народа демонстрирует пример беззаветного служения России, подавая пример остальным национальным лидерам нашего великого государства, и это даёт нам все основания верить в нашу общую Победу!

Поблагодарив Джамбулата Вахитовича за выступление, Павел Клачков выразил восхищение героическими действиями чеченского полка «Ахмат», попросил передать Рамзану Ахматовичу Кадырову благодарность сибиряков за его стойкость и патриотизм, а также подчеркнул, что среди тех, кто сейчас принимает участие в спецоперации по денацификации Украины немало представителей и сибирских народов — бурят, якутов, тувинцев, алтайцев…

Следующий спикер, Павел Селезнев доктор политических наук, председатель Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ, обосновал важность консолидации общества в этот непростой период. Безусловно, политизация общественной жизни привела к росту числа межличностных конфликтов, разрыву дружеских и даже родственных связей. Нельзя всех сомневающихся причислять к числу «предателей» и «врагов».

С «несогласными» нужно постоянно и последовательно вести разъяснительную работу, поэтапно предлагая им факты, наводящие на мысль о трансформации своей позиции. Большинство людей нельзя переубедить одномоментно, их политическая ориентация зачастую ближе к религиозным убеждениям, чем к рациональному знанию. Тем не менее, такую работу вести нужно. Можно размещать в местных СМИ материалы с участием беженцев с Украины, пострадавших от действий ВСУ, или привлекать их к разнообразным акциям социального характера. Беженцы смогут в неформальной обстановке познакомиться с местными жителями и рассказать им о пережитом.

Позитивную роль может сыграть проведение различных социальных и благотворительных акций, в ходе которых сторонники разных точек зрения могли бы взаимодействовать между собой. Последнее позволит параллельно решить несколько задач. С одной стороны, продемонстрирует приверженность российского общества принципам гуманности на фоне попыток демонизировать российскую нацию, с другой стороны — разрушит образ врага, который каждая из сторон информационного конфликта формирует вокруг оппонента. Очень важна борьба со слухами о возможном дефиците определенных товаров и услуг, в первую очередь — медицинских. Их распространение в мессенджерах и местных сообществах в соцсетях должно регулярно отслеживаться. И власти должны не только оперативно и наглядно (в том числе — с привлечением представителей отрасли) опровергать их. Также нужно на регулярной основе необходимо размещать информацию о превентивных мерах, которые руководство региона предпринимает с целью недопущения дефицита тех или иных товаров и услуг. Поддержка Донбасса не должна носить казенный, принудительный характер и сопровождаться обширной информационной работой. Военные операции нужно позиционировать именно как вынужденная мера, без которой невозможно избавить мирных жителей от ужасов войны.

Общественно-политическая жизнь в регионах в последние месяцы сфокусирована преимущественно на внешней повестке. Однако уже в обозримой перспективе фактор структурной перестройки экономики приведет к смене тренда. Региональному руководству необходимо консолидировать элиты (в том числе — по партийной линии) и общественность вокруг решения конкретных задач, важных для территории — подчеркнул Павел Селезнёв.

Вячеслав Игоревич Дюков, депутат Красноярского городского Совета, лично побывал на Донбассе, но в ответ на просьбу модератора беседы — Павла Клачкова поделиться впечатлениями от увиденного, неожиданно отреагировал цитатой из фильма «Белорусский вокзал»:

— «На фронте всё просто: там — враг, рядом — свои, и наше дело правое». А вот к тому, что происходит у нас, здесь, есть вопросы. Действительно, специальная военная операция на Украине вызвала очень серьёзные споры в обществе. Лично я потерял нескольких человек, которые были мне очень близки и дороги из-за их прозападной, псевдопацифистской позиции. Такое, наверное, у каждого из здесь собравшихся случилось. Но ещё больше вопросов возникает, когда представители власти ведут себя странным образом. У меня есть ощущение, что наши региональные элиты, в большинстве своём, не спешат выразить своё отношение к спецоперации. И чеченский лидер здесь скорее — исключение, чем правило. Почему-то мне кажется, что наша, красноярская элита не торопится высказать своё отношение к спецоперации. И это очень тревожный сигнал: если молчит элита, если молчат региональные и муниципальные власти, то какое отношение будет у граждан? Наш коллега из Грозного очень чётко сказал, кто такие мы, кто такие они, и для чего мы начали спецоперацию, и я так понимаю, это далеко не единственный представитель администрации Кадырова, который столь ясно и однозначно высказывает свою позицию. Хотелось, чтобы у красноярской элиты была столь же твёрдая, патриотическая позиция. Если так дальше пойдёт, думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать смену элит на местах — а это процесс непростой и болезненный. Важно не бояться брать на себя ответственность в такие судьбоносные для Родины моменты!

Сергей Васильевич Мальцев, руководитель представительства Союза ветеранов военной разведки в Красноярском крае полностью поддержал позицию Вячеслава Дюкова:

— В Краснодарском крае, в Ростовской, Белгородской областях, там, где я был в последние три месяца, везде Z, везде прямые включения с передовой… Для меня нет третьей, нейтральной какой-то позиции. Если твоя Родина ведёт военные действия, можно быть или «за» или «против» — отсидеться не получится. И ещё — русская армия всегда считалась одной из сильнейших в мире не потому, что имела самое передовое вооружение или была самой многочисленной. Русская армия во все века славилась морально-боевым духом своих солдат, и за счёт этого, прежде всего, побеждала в войнах. А высоким морально-боевой дух солдата будет только тогда, когда он точно знает, что сражается за правое дело, что там, в тылу, на Родине, его ждут с победой. Государственные СМИ ведут не слишком удачную пропаганду. Неоднократно звучали претензии от разных структур, в том числе и к Президенту обращались с просьбой пересмотреть информационную политику. Предметно работают блогеры, такие как Подоляка, Ануфриенко — спокойный, без истерики тон, железобетонные аргументы… Военная угроза России — нация должна быть сплочённой!

Павел Клачков, комментируя выступление разведчика, согласился, что такое недопустимо и напомнил термин спецслужб «спящие» — так называют людей, которые живут обычной жизнью, но их всегда может использовать враг. И такие предатели сегодня обнаружились на всех уровнях.

Политолог, член Общественной Палаты Красноярского края Александр Александрович Чернявский рассказал, что и ОНФ и Общественная палата и, конечно, партия «Единая Россия» ведут достаточно большую и серьёзную работу. Это и помощь беженцам, и сбор средств и, конечно, информационная поддержка специальной операции на Украине. Губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс публично высказывается о спецоперации, однозначно поддерживая действия Президента.

Главная задача, которая стоит сегодня перед каждым регионом, это — сохранение экономической и политической стабильности. Снижение безработицы, сдерживание роста цен, социальная поддержка незащищённых слоёв населения. Очень важно развитие горизонтальных связей: вот, например, представители нашей краевой элиты съездили в Монголию, это говорит о том, что мы налаживаем на своём уровне экономические связи. Стальной занавес упал, у нас времени не так много, нужно создавать надёжный тыл, в этом, на мой взгляд, главная задача региональной власти.

Оксана Владимировна Ларионова, руководитель Регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае, депутат Красноярского городского совета отметила важную роль общественных организаций в период проведения СВО. А также добавила, что для преодоления информационных «пробелов», необходимо использовать разные методы работы, учитывая специфику аудитории, в качестве примера приведя различные направления информационной и проектной работы ОНФ.

Рамзан Дадишевич Цокаев, руководитель Представительства Главы Чеченской Республики в Красноярском крае, процитировал слова Никиты Михалкова, Героя Труда России, кинорежиссёра, известного своей патриотической позицией, которые он произнёс на церемонии награждения Золотой Звездой: «Мы сегодня живём в то время, когда рядом реально рождается новая элита России. Там, в Донбассе. И эти люди вернутся домой, у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что на эти вопросы будут найдены ответы». Рамзан Дадишевич вспомнил две чеченских кампании, которым он был свидетелем, вспомнил войну в Афганистане, после которых ветераны боевых действий слышали: «Я тебя туда не посылал!»

— Я очень надеюсь, что в этот раз подобного не произойдёт, что мы действительно увидим в скором будущем новую Россию, которая смотрит на Восток и на Запад, что отражено в нашем государственном гебре. Старых ошибок повторять нельзя!

Дмитрий Сергеевич Шестериков, советник Главы города Красноярска, высказал идею о кризисе идеи государственности.

— На мой взгляд, это начало нового процесса, формируется новое государственное устройство. Оно будет не таким, как в царской, советской и даже современной России. Должен произойти процесс синхронизации федеральной, региональной и муниципальной власти. Мы знаем федеральную повестку, но не знаем, что происходит у соседей — в Хакасии, Иркутской области, на Кузбассе. Нам надо научиться синхронизироваться, работать в одном ключе, учиться жить в новом мире, в новой реальности. И сейчас важен вопрос идеологии страны. Кто мы? Русские — это кто? Почему они такие, а мы такие, что произошло? Что является символом новой России? Самое интересное, что вывешиваются не российские, советские флаги! И сегодня самым ярким таким символом стала бабушка с красным знаменем. Но кому она эта знамя передаст?

Жеребцов Антон Андреевич, председатель Красноярского краевого регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», рассказал о благотворительной деятельности предпринимателей. В частности — о том, как на одной из местных фабрик был размещён заказ на одежду для детей Донбасса. В результате было сделано два добрых дела в одном проекте — поддержан региональный мелкий бизнес и оказана помощь детям, оказавшимся в зоне спецоперации. В то же время Антон Андреевич посетовал, что региональные СМИ очень неохотно откликаются на предложения, просьбы осветить какие-то хорошие, добрые дела на безвозмездной основе.

Политолог и аналитик Юрий Геннадиевич Кондрашов заметил, что в этой ситуации власть максимально тесно работает с населением. С начала специальной операции федеральными властями, Президентом, было издано несколько социально значимых указов, направленных на поддержку незащищённых слоёв населения. В то же время Юрий Геннадиевич с горечью заметил, что отношение к такому ужасному явлению, как нацизм, довольно индифферентное:

—Нужно больше рассказывать о причинах спецоперации, о том, какие цели она преследует, и с каким уродливым явлением сражаются на Украине наши солдаты.

Мнения на тему заседания также высказали сотрудники Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Эдуард Владимирович Распопов заметил, что национализм взращивался на Украине давно, ещё в советские времена, предвестником любых политических изменений всегда является экономическая ситуация. В нынешней ситуации важно выстоять экономически, не допустить резкого падения уровня жизни.

Владимир Владимирович Костюк посетовал на умственную и нравственную лень, слабое знание истории собственного государства. Всего сорок часов даётся на изучение истории в высшем учебном заведении, из них на изучение истории своего отечества всего шесть часов.

— Нужно вспомнить прежние методы, формировать активную часть студенчества, опираться на неё.

Светлана Александровна Тюрина. Светлана Тюрина, говоря о потери связи со знакомыми и друзьями из числа нынешних «борцов за мир», напомнила слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова из Первого Соборного послания: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши».

Дмитрий Голованов