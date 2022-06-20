Лондон, 20 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Криптовалютный кредитор Celsius Network, который потряс мировые рынки, когда приостановил снятие средств и переводы, предупредил, что стабилизация ситуации с ликвидностью «потребует времени», между тем как падение мировых криптовалют угрожает финансовыми проблемами компаниям цифрового сектора, сообщает 20 июня Financial Times.

Криптовалюта

Предупреждение Celsius — последнее в серии потрясений на рынке цифровых активов, которые привели к падению биткоина более чем на 35% только за июнь и вызвали волну крахов по всему сектору.

«Как и было нашим приоритетом с момента создания компании, мы поддерживаем открытый диалог с регуляторами и официальными лицами», — говорится в сообщении Celsius в блоге в понедельник 20 июня.

Компания также заявила, что приостанавливает работу своего аккаунта в социальной сети и перестает отвечать на вопросы в формате «Спроси меня о чем угодно», который она использовала для поддержания контактов с клиентами.

«Мы планируем продолжить работу с регуляторами и официальными лицами по поводу этой паузы и твердого намерения нашей компании найти решение», — добавляет Celsius.

20 июня цена биткоина упала на 3% по отношению к доллару, и утром в Гонконге он торговался на уровне около $20 000.

В пятницу 17 июня гонконгский кредитор Babel Finance также приостановил снятие и погашение средств, сославшись на «чрезвычайное давление» в вопросе ликвидности, а сингапурский криптовалютный хедж-фонд Three Arrows, один из крупнейших и наиболее активных игроков в криптоиндустрии, не смог выполнить маржинальные требования кредиторов.