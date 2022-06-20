* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:44 — REGNUM Фронт сопротивления Афганистана заявил, что его силы атаковали блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.

Высокопоставленный член Фронта сопротивления, не пожелавший назвать свое имя, сообщил газете «8 Собх» 20 июня, что нападение было произведено на блокпост в кишлаке Гафархейль уезда Хеза Дуюм Кохистан.

По его словам, в результате нападения трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще пятеро ранены.

Местные жители подтвердили факт боестолкновения. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Необходимо отметить, что в Каписев последние месяцы участились атаки сил Фронта сопротивления на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).