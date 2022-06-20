Смоленск, 20 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса Vazuza Collection» заключено между администрацией Смоленской области и ООО «Благодатное» в рамках ПМЭФ-2022 17 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Подписание соглашения

Подписи под соглашением поставили губернатор Алексей Островский и соучредитель Антон Большаков. Объём инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей, регион получит дополнительно 50 рабочих мест. Начало строительства намечено на 2022 год, срок завершения — 2027 год.

«Сейчас в условиях геополитических ограничений, с учетом активного развития внутреннего туризма он будет еще более востребован и привлечёт поток туристов из московской агломерации и других регионов. Поэтому мы с удовольствием поддерживали, и будем поддерживать данный инвестиционный проект, его дальнейшие этапы», — сказал при подписании соглашения губернатор.

Компания, завершила реализацию первого инвестиционного проекта по строительству на побережье Вазузского водохранилища эко-курорта «Вазуза Кантри Клаб» в Гагаринском районе Смоленской области. Здесь построена гостиница, коттеджи, ресторан, СПА-центр, прокат техники, лодочная станция, спортивные площадки. В целом комплекс занимает девять гектаров, в строительство было вложено 1,1 млрд рублей. Для смолян создано 60 рабочих мест. На прилегающей территории инвестор ведет строительство Клубного поселка премиум класса, занимающего территорию 20 га. В настоящий момент построено более 80 коттеджей.

Новое соглашение, подписанное на ПМЭФ-2022, предусматривает строительство гостиничного комплекса «Vazuza Collection» на 150 жилых домов и более чем на 500 основных мест размещения, а также ресторанного комплекса (spa-комплекс, кинотеатр на воде, оборудованный пляж, досуговый центр с коворкингом и залами для йоги), общественной инфраструктуры (спортивных площадок, пирсов, детских площадок).

В рамках проекта уже ведётся строительство более 20 жилых домов, готовится проектная документация для строительства ресторана на более 150 посадочных мест, общей площадью почти 800 кв. м, досугового центра, включающего в себя зал для йоги, коворкинг, кафе, офис и конференц-зал площадью свыше 500 кв. м. Идут работы по проведению коммуникаций: дорожная сеть, электричество, высокоскоростной интернет. Первые 20 домов планируется сдать осенью 2022 года. Строительство ресторана и досугового центра планируется завершить к январю 2023 года. Принять первых гостей комплекс сможет летом 2023 года.