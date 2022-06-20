Талибы* нашли крупный тайник с оружием в провинции Сарипуль
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 20 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сарипуле сообщила об обнаружении крупного тайника с оружием и боеприпасами во втором округе административного центра провинции, сообщает Afintl.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Афганистана
В заявлении разведывательной службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что «со склада были изъяты тысячи патронов, сотни единиц оружия, десятки снарядов, радиостанций, гранат и много другого снаряжения и боеприпасов».