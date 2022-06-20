Чебоксары, , 09:41 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме Чувашия заключила 13 соглашений. Об этом заявил 20 июня на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Говоря об итогах работы чувашской делегации на ПМЭФ, глава минэкономразвития сообщил, что всего заключено 13 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей. Также был подписан специнвестконтракт.

В части межрегионального сотрудничества достигнуты договорённости о торгово-экономическом и культурном взаимодействии с Марий Эл и Мордовией. Также при участии федеральных структур между пятью регионами (Марий Эл, Самарская область, Татария, Ульяновская область, Чувашия) подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма и развитии «Великого Волжского пути».

Также на ПМЭФ прошли рабочие встречи с руководителями крупных компаний и банковским сообществом, послами ряда стран и органами власти регионов России.