Чебоксары, 20 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме Чувашия заключила 13 соглашений. Об этом заявил 20 июня на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Говоря об итогах работы чувашской делегации на ПМЭФ, глава минэкономразвития сообщил, что всего заключено 13 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей. Также был подписан специнвестконтракт.

В части межрегионального сотрудничества достигнуты договорённости о торгово-экономическом и культурном взаимодействии с Марий Эл и Мордовией. Также при участии федеральных структур между пятью регионами (Марий Эл, Самарская область, Татария, Ульяновская область, Чувашия) подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма и развитии «Великого Волжского пути».

Также на ПМЭФ прошли рабочие встречи с руководителями крупных компаний и банковским сообществом, послами ряда стран и органами власти регионов России.