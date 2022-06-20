Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В День памяти и скорби, 22 июня, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдёт акция, в ходе которой волонтеры из 50 тыс. свечей составят композицию в форме монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Свечи Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Об этом сообщили в группе Центра патриотического воспитания «Дзержинец» в социальной сети «ВКонтакте».

Акция пройдёт в ночь с 21 на 22 июня. Такое мероприятие состоится на главной площади города впервые. Участники начнут формировать изображение в 19:00, а зажгут свечи в 00:30 22 июня.

Минуту молчания проведут 22 июня в 4:00, а в 4:20 к мемориальной доске на Невском проспекте возложат цветы. Минута молчания пройдёт также днём, в 12:15.

Желающие смогут посетить выставку участников поискового и реконструкторского движения.