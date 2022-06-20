Берн, 20 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Вступление Украины в Европейский союз является для объединения невыполнимой задачей. Об этом говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Однако на пути этого вступления находятся сложнейшие препятствия, говорится в сюжете.

«Вступления Украины в ЕС — на данный момент, невыполнимая задача для Евросоюза», — считают журналисты.

Для этого необходимо, чтобы заявку Украины одобрили все страны. Однако многие члены союза откровенно высказывают сомнения, например, Португалия и Нидерланды.

Препятствиями являются экономическая слабость Киева и высокий уровень коррупции в стране, говорится в материале.