Москва, , 09:39 — REGNUM Слова польского президента Анджея Дуды о том, что между Украиной и Польшей «больше не будет» границ, свидетельствуют о подготовке Варшавой попытки захвата западных украинских территорий. Об этом 20 июня написал бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива в своем телеграм-канале.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президента Анджей Дуда написал на своей странице в одной из соцсетей, что народы Польши и Украины смогут «вместе жить на этой земле» и добавил, что между двумя странами «не будет границ».