Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай госпитализировали мужчину, в которого ударила молния. Инцидент произошёл 19 июня в урочище Черлоюк в Усть-Коксинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления ГО и ЧС.

Гроза Pixabay.com

Предварительно установлено, что пострадавший пас отару овец, когда началась гроза. От дождя он укрылся под деревом, но в какой-то момент рядом ударила молния, после чего мужчина потерял сознание.

«Очнувшись, обнаружил, что конь которого он держал за узду мертв, а сам он не чувствует ног и не может самостоятельно передвигаться. Мужчина взял сотовый телефон, позвонил сыну и сообщил о произошедшем», — отметили в ведомстве.

К моменту прибытия помощи пострадавший был в сознании, но испытывал сильную боль. Для его эвакуации из труднодоступной местности был задействован вертолёт. Специалисты отмечают, что мужчина «родился в рубашке», поскольку обычно подобные случаи заканчиваются гибелью людей.