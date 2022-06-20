Смоленск, , 09:39 — REGNUM Завод по производству активной фармацевтической субстанции (АФС) «Гепарин» и её производных планируется построить в Дорогобуже Смоленской области. Соглашение о сотрудничестве подписали 17 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума губернатор Смоленской области Алексей Островский и учредитель ООО «ДрагБиоФарм» Евгений Галецкий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Подписание соглашения Пресс-служба администрации Смоленской области

«Очень благодарен за то, что площадка для создания уникального в Российской Федерации многоступенчатого производства по изготовлению гепарина и производных от данного медицинского препарата выбрана на Смоленщине. Рады, что ваше предприятие при нашей поддержке будет единственным производителем гепарина, в котором так нуждаются наши граждане, и что Смоленщина будет обеспечивать всю Российскую Федерацию препаратом, который крайне важен для сохранения здоровья людей», — сказал губернатор Алексей Островский.

Основными видами продукции предприятия станут АФС «Гепарин», АФС «Эноксапарин», АФС «Надропарин» и в последующем готовые лекарственные средства из этих субстанций. Данные медицинские препараты относятся к классу антикоагулянтов прямого действия, являющихся жизненно необходимыми при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19. В настоящее время на территории России такие препараты не производятся. Проект, который планируется реализовать в Дорогобуже, является значимым для фармацевтической отрасли в масштабах страны и входит в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности России.

ООО «ДрагБиоФарм» является резидентом ТОСЭР «Дорогобуж». Компании предоставлен земельный участок в границах ТОСЭР «Дорогобуж», ведутся проектные и землеустроительные работы, определены источники финансирования проекта и поставщики оборудования.

Объём инвестиций в проект оценивается в более чем два миллиарда рублей, регион получит 120 новых рабочих мест. Запуск нового производства запланирован на 2024 год.

Евгений Галецкий добавил данное производство будет первым полным циклом в рамках импортозамещения АФС-фармацевтической субстанции в стране.