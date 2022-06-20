София, 20 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии обсудит вопрос вынесения вотума недоверия правительству страны «по упрощенной схеме». Об этом 20 июня сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Согласно официальной информации, накануне парламентский юридический комитет снял все ограничения на соответствующую процедуру. Предполагается, что Кабмин будет отправлен в отставку в том, случае, если 21 июня за нее проголосует большинство зарегистрированных в зале заседания депутатов.

Напомним, 15 июня представители крупнейшей оппозиционной партии Болгарии ГЕРБ инициировали процесс лишения полномочий Совета министров страны, возглавляемого Кирилом Петковым. Инициативу поддержали депутаты из партий «Есть такой народ», «ДПС» и Возрождение». В качестве причин для неодобрения действий Кабмина указываются высокая инфляция, резкий рост цен на топливо и другие энергоносители, а также общее обнищание болгар.