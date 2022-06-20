Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отданы 20 участников преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд Regalacademy.org

Им вменяют вымогательство с применением насилия, организацию занятия проституцией и иные преступления. Сообщество было создано в 2018 году и состояло из нескольких преступных группировок. Одним из преступных эпизодов стало вымогательство у жителя Екатеринбурга денег и автомобиля на общую сумму более 10,1 млн рублей.

Деятельность преступного сообщества пресекли в марте 2020 года. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.