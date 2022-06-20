Киев, , 09:38 — REGNUM Выступления президента Польши Анджея Дуды говорят о попытках Варшавы захватить западную часть Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на это намекают слова Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет».

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива в телеграм-канале.

Экс-депутат Рады также напомнил о высказывании польского лидера о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что границы между Польшей и Украиной скоро перестанут существовать.

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