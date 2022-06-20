Барселона, Испания, 20 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Испанская «Барселона» может заплатить €50 млн за польского нападающего Роберта Левандовского. Об этом 20 июня сообщает AS.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

По информации издания, «Барселона» согласится на условия, которые выдвинула мюнхенская «Бавария», за которую сейчас играет Левандовский.

Отмечается, что в «Барселоне» проработали финансовый план, благодаря которому смогут закрыть этот трансфер без последствий.

Ранее Левандовский заявил, что намерен покинуть «Баварию».