Уфа, 20 июня 2022, 09:42 — REGNUM Слёт-конкурс юных экологов и лесоводов пройдет в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Отмечается, что мероприятие пройдет с 21 по 23 июня в Кушнаренковском районе республики.
«Юных лесоводов ждут направления исследовательской деятельности по темам: ботаника, лесная таксация, лесопатология, почвоведение. Юных экологов: ботаника, зоология, гидробиология, почвоведение», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что участниками слета станут десять команд школьных лесничеств и 15 команд юных экологов из Башкирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году высадили деревья на площади 5,2 тысяч га.