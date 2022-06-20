Уфа, 20 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Слёт-конкурс юных экологов и лесоводов пройдет в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Алена Телегуз Экология

Отмечается, что мероприятие пройдет с 21 по 23 июня в Кушнаренковском районе республики.

«Юных лесоводов ждут направления исследовательской деятельности по темам: ботаника, лесная таксация, лесопатология, почвоведение. Юных экологов: ботаника, зоология, гидробиология, почвоведение», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что участниками слета станут десять команд школьных лесничеств и 15 команд юных экологов из Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году высадили деревья на площади 5,2 тысяч га.