Грозный, , 09:33 — REGNUM Военнослужащие подразделения «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР приступили к освобождению Малой Камышевахи — пригорода города Золотое. Этот населенный пункт является стратегически важным, так как обеспечивает успешное продвижение к Лисичанску, сообщил 20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Чеченские спецподразделения «Ахмат» совместно с союзными войсками приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи. <…> В ближайшее время наши спецподразделения полностью очистят Малую Камышеваху и город Золотое от укронацистов и наемников, обеспечив тем самым, продвижение союзнических войск к Лисичанску», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, российские военные «захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед», при этом они освобождают мирных жителей, который неонацисты используют в качестве живого щита.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о завершении взятия под контроль поселка Метелкино в ЛНР.

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