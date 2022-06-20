Кадыров сообщил о начале освобождения Малой Камышевахи
Грозный, 20 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Военнослужащие подразделения «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР приступили к освобождению Малой Камышевахи — пригорода города Золотое. Этот населенный пункт является стратегически важным, так как обеспечивает успешное продвижение к Лисичанску, сообщил 20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.
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ЛНР
«Чеченские спецподразделения «Ахмат» совместно с союзными войсками приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи. <…> В ближайшее время наши спецподразделения полностью очистят Малую Камышеваху и город Золотое от укронацистов и наемников, обеспечив тем самым продвижение союзнических войск к Лисичанску», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, российские военные «захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед», при этом они освобождают мирных жителей, которых неонацисты используют в качестве живого щита.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил о завершении взятия под контроль поселка Метелкино в ЛНР.
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