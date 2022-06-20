Москва, , 09:33 — REGNUM ИТ-компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — в 2021 году инвестировали в проекты технопарка около 1 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Объем инвестиций ИТ-компаний, занимающихся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, вырос более чем на 70%, в 2020 году инвестиции составляли 578 млн рублей.

Сейчас в Москве статус резидента ОЭЗ имеют 90 компаний. Они представляют шесть основных кластеров, один из которых — ИТ-кластер, включающий 13 предприятий. Его резиденты с 2006 года инвестировали в свои проекты уже около 11,5 млрд руб.

Как сообщало, в Москве представители столичной ИТ-отрасли предоставить рынку разработки отечественного программного обеспечения.

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