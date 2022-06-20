Богота, , 09:45 — REGNUM Победу во втором туре президентских выборов в Колумбии одержал Густаво Петро, за него проголосовали 50,44% избирателей. Таковы данные предварительной обработки 100% бюллетеней, которые приводит Национальный избирательный совет.

Густаво Петро Arturo de La Barrera

Петро — кандидат от социалистической коалиции «Исторический пакт» — получил более 11,2 млн голосов. Во втором туре он соперничал с Родольфо Эрнандесом, тот набрал 47,31% голосов и признал себя побеждённым.

В ходе предвыборной кампании Петро заявлял, что сосредоточится на проблемах экологии и изменения климата, зависимости страны от внешних поставок продовольствия. Он намерен увеличить расходы на образование, восстановить отношения с Венесуэлой и попытаться изменить условия соглашения о свободной торговле с США.

Лидера колумбийских социалистов поздравили с победой президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США.

Как сообщало ИА REGNUM, покидающий пост президент Иван Дуке признал победу Петро и предложил ему встретиться в ближайшие дни «для гармоничной и прозрачной процедуры передачи полномочий». Инаугурация избранного президента намечена на 7 августа, руководить страной он будет четыре года.

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