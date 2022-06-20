Москва, 20 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Для развертывания на границе с Украиной пилотной версии системы «Безопасный город» МЧС России намерено получить 15 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом 20 июня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Видеонаблюдение

Отмечается, что система, включающая мониторинг экологического состояния, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения и специализированное программное обеспечение для аналитики, должна быть развернута за полтора года в Крыму, Севастополе, а также Воронежской и Белгородской областях и в Краснодарском крае.

Также указывается, что источник издания на рынке «умных» систем видеонаблюдения рассказал, что ключевым элементом такой системы является видеоаналитика, которая может распознавать аварии, оружие или драки.

При этом уточняется, что источник в МЧС пояснил, что внедрение такой системы стало особенно актуально ввиду спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и также из-за возросших «угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Суземки в регионе пострадал сотрудник местной РЭС.