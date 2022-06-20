Красноярск, , 09:29 — REGNUM Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» назначен Артём Горлов. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что контракт с 34-летним тренером рассчитан на два года.

Горлов начинал карьеру в 2014 году в футбольном клубе «Домодедово», после чего работал в краснодарской «Кубани-2», «Долгопрудном», литовской «Паланге», «Локомотиве» (Юрмала) и подмосковном клубе «Знамя Труда».

10 июня пост главного тренера «Енисея» покинул Вадим Гаранин, под руководством которого команда в сезоне 2021/22 заняла пятое место в ФНЛ и дошла до полуфинала Кубка России.