Горно-Алтайск, 20 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В аэропорту Горно-Алтайска 19 июня приземлился первый прямой авиарейс из Нового Уренгоя. На земле самолёт по традиции проехал через водную арку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Правительство Республики Алтай Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» в аэропорту Горно-Алтайска

Во вторник, 21 июля столица Горного Алтая примет первое воздушное судно с туристами из Салехарда. Рейсы выполняет авиакомпания «Ямал» на самолете Sukhoi Superjet 100. Перелёты будут осуществляться раз в неделю.

«Оба новых маршрута субсидируются из регионального бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Расписание по данным маршрутам сформировано до конца октября текущего года», — добавили в правительстве.

Как отмечается, вопросы организации авиасообщения между двумя регионами были закреплены в соглашении о сотрудничестве, которые подписала главы Алтая Олег Хорохордин и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в сентябре 2021 года.