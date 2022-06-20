Абакан, , 09:28 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено три случая COVID-19. Двое носителей коронавируса выявлены в городе Абакане, один — в Саяногорске. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки три человека. С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 279 случаев заражения коронавирусом.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 44 (-2) ковид-пациента, в стационаре находятся 55 (+2) человек.

Напомним, 19 июня в Хакасии было выявлено восемь носителей коронавируса.

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