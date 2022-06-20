Село Верхневилюйск, Якутия, 20 июня 2022, 09:28 — REGNUM В Верхневилюйском районе проходит главный для якутян праздник — Ысыах Олонхо. Мероприятие состоится 20 и 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.
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Этот Ысыах — юбилейный, пятнадцатый. Праздник открылся церемонией благословения, ритуалом кумысопития и театрализованным представлением о девяти могущественных богатырях Айыы, которые создали в Срединном мире священный кубок Благословения, Мира и Государственности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предприняли ряд шагов по сохранению народного эпоса и национального наследия. Соответствующий указ подписал 20 июня глава республики. Запевалам национального танца осуохай, мастерам кузнечного дела и исполнителям якутского героического эпоса олонхосутам будут ежемесячно выплачивать стипендию. В Якутии создадут систему центров народного творчества, которые в Якутии называются дома Олонхо.