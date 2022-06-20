Село Верхневилюйск, Якутия, 20 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Верхневилюйском районе проходит главный для якутян праздник — Ысыах Олонхо. Мероприятие состоится 20 и 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.

ЯСИА Ысыах

Читайте также: Хранителей национальных традиций Якутии обеспечат специальными стипендиями

Этот Ысыах — юбилейный, пятнадцатый. Праздник открылся церемонией благословения, ритуалом кумысопития и театрализованным представлением о девяти могущественных богатырях Айыы, которые создали в Срединном мире священный кубок Благословения, Мира и Государственности.

«Мы счастливые люди, которые прошли сквозь века, сохранив свой родной язык и культуру. Благодаря этому, сегодня мы занимаем свое особое место среди других народов России. Мы преклоняемся перед нашей древней культурой, которая сохранила в первозданном виде наш язык, обычаи древнего народа саха. Юбилейный, пятнадцатый Ысыах Олонхо мы празднуем на благодатной земле Верхневилюйского улуса. Как бы ни менялся мир, культура наших предков всегда была и остается частью нашей жизни, мы ценим мудрость предков, неисчерпаемым источником которой является Олонхо», — сказал на открытии праздника глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предприняли ряд шагов по сохранению народного эпоса и национального наследия. Соответствующий указ подписал 20 июня глава республики. Запевалам национального танца осуохай, мастерам кузнечного дела и исполнителям якутского героического эпоса олонхосутам будут ежемесячно выплачивать стипендию. В Якутии создадут систему центров народного творчества, которые в Якутии называются дома Олонхо.