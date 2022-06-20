* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:27 — REGNUM Местные источники в уезде Париян провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже два дня подряд задерживают, пытают и избивают мирных жителей.

Источники сообщили газете «8 Собх», что после убийства 18 июня силами Фронта сопротивления в этом уезде боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранения еще одного, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали преследования мирных жителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с вечера 19 июня проводят обыски в кишлаках Дашта и Коджан и уводят с собой мужчин. По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко избивают жителей этих сел.

Также сообщается, что несколько вертолетов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патрулируют Панджшер.

По словам местных жителей, в скором времени вероятны более ожесточенные столкновения.