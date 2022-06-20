Александр Полегенько,
20 июня 2022, 12:12 — REGNUM Выпуск более 200 офицеров и мичманов состоялся в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе 19 июня. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько, побывавшего на мероприятии.
Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Построение личного состава
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Построение личного состава
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Построение личного состава
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Построение личного состава
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Этот выпуск стал для училища уже 72-м. Открылась торжественная часть мероприятия общим построением личного состава, затем состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Выпускников поздравили адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, руководство Севастополя. Выпускники принесли торжественную клятву. Затем 199 лейтенантам и 32 мичманам вручили дипломы и кортики.
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кортики
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кортики
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Родные и близкие выпускников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адмирал Игорь Осипов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная клятва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная клятва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После этого уже состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу преподавателям и курсантам училища, погибшим в период Великой Отечественной войны. Ритуал завершился прощанием выпускников с боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища.
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Затем, уже в неофициальной части мероприятия, один из молодых офицеров перед своими сокурсниками, родными, друзьями сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Предложение руки и сердца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Предложение руки и сердца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпускников, некоторые из которых являются потомственными военными моряками, поздравили родные и близкие.
Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)
Александр Полегенько © ИА REGNUM