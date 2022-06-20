20 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 12:12 — REGNUM Выпуск более 200 офицеров и мичманов состоялся в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе 19 июня. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько, побывавшего на мероприятии.

Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение личного состава Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение личного состава Александр Полегенько © ИА REGNUM Построение личного состава Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение личного состава Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Этот выпуск стал для училища уже 72-м. Открылась торжественная часть мероприятия общим построением личного состава, затем состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Выпускников поздравили адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, руководство Севастополя. Выпускники принесли торжественную клятву. Затем 199 лейтенантам и 32 мичманам вручили дипломы и кортики.

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кортики Александр Полегенько © ИА REGNUM Кортики Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Родные и близкие выпускников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Адмирал Игорь Осипов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная клятва Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная клятва Александр Полегенько © ИА REGNUM

После этого уже состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу преподавателям и курсантам училища, погибшим в период Великой Отечественной войны. Ритуал завершился прощанием выпускников с боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища.

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Затем, уже в неофициальной части мероприятия, один из молодых офицеров перед своими сокурсниками, родными, друзьями сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Предложение руки и сердца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Предложение руки и сердца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпускников, некоторые из которых являются потомственными военными моряками, поздравили родные и близкие.

Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM