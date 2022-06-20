Новороссийск, Краснодарский край, 20 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл совершит чин великого освящения нового храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев в городе-герое Новороссийске 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Пресс-служба администрации Новороссийска Новый храм в Новороссийске

На 25 июня запланировано посещение патриархом Новороссийской епархии. После совершения чина освящения, в новом храме будет совершена божественная литургия, которую возглавит патриарх.

Храм в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев построен в центре Новороссийска — на берегу Чёрного моря, на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Строился храм почти десять лет — с начала 2013 года.