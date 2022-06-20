Пекин, 20 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Китайские инвесторы продолжают верить в будущее российского рынка и надеются на дальнейшее торгово-экономическое взаимодействие. Об этом заявил замдиректора Института экономики и делового администрирования при педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.

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По его слова, укрепить связи между китайскими и российским компаниями помогут инвестиции России, а также оптимизация условий для развития бизнеса. Это позволит привлечь не только инвесторов из КНР, но и других зарубежных стран.

«Мне кажется, нашим странам можно много чему друг у друга поучиться», — сказал он ТАСС.

В качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества между двумя странами эксперт отметил сельское хозяйство, энергетику и цифровизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума ПМЭФ-2022 заявил, что взаимодействие России и Китая показывает высокую стрессоустойчивость и большой потенциал дальнейшего развития.

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