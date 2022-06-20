Самара, 20 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка на детской площадке в городе Похвистнево Самарской области. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

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По версии следствия, вечером 17 июня 2022 года в городе Похвистнево малолетний ребенок во время катания на карусели на улице Мичурина получил травму, которая привела к травматической ампутации первой фаланги третьего пальца правой кисти.

Отмечается, что девочку 2020 года рождения срочно доставили в медучреждение.

Следователи считают, что причиной произошедшего явилось необеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в производстве у следователей также находится уголовное дело по аналогичному случаю, который произошел в городе Сызрани.