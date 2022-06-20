Иркутск, 20 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 20 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8679 человек, за последние сутки не скончался ни один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 306 (+47 за сутки, хотя еще накануне было +29).

Госпитализированы 262 (+12 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 103 пациента (+31 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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