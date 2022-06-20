Донецк, 20 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки погибли три мирных жителя, сообщили 20 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

За сутки представительство сообщило о 41 факте обстрелов со стороны украинских войск. Всего выпущено 294 единицы боеприпасов.

За сутки в Горловке и Макеевке погибли три мирных жителя — женщины 1958 и 1971 годов рождения, а также мужчина 1977 года рождения.

Кроме того, в Макеевке шесть мирных жителей получили ранения — мужчины 1955, 1972 и 1973 годов рождения, а также две женщины 1970 года рождения и одна 1969 года рождения.