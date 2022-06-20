Ереван, 20 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сообщение пресс-службы полиции Армении о стрельбе в селе Нигаван Арагацотнской области содержит противоречивые данные. Об этом 20 июня сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) адвокат Раффи Асланян.

Калашников

Он отметил, что в пресс-службе сообщили о применении ружья и возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса, которая предусматривает «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему) …».

«Это означает, что примененное огнестрельное оружие не охотничье, а незаконное — боевое», — написал юрист.

Асланян также отметил, что в сообщении полиции говорится, будто конфликт произошел на бытовой почве. Это утверждение он призвал оценить каждому самостоятельно.

Напомним, стрельба в Нигаване произошла 19 июня. В медучреждения поступили семеро раненых. По данным полиции, скончался один человек, по сообщениям армянских СМИ на утро 20 июня, число погибших выросло до трёх.