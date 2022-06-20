Ракитянский район, Белгородская область, 20 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Три человека, из них двое детей, погибли в ДТП в Ракитянском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Вечером 19 июня на улице Центральной в селе Венгеровка девушка-водитель 2002 года рождения на «ВАЗ-2114» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество «КамАЗу». На месте аварии погибли водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних детей.

В ВАЗ находились ещё две девочки — одну госпитализировали с травмами, вторая — не пострадала.