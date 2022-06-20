Чита, 20 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 20 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 231 (+12 за минувшие сутки).

Rk.gov.ru Коронавирус

Вместе с тем 166 413 пациентов (+4 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже составляет 2681 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), ни один не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании федерального регистра за весь период пандемии 2 347 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост числа тяжелобольных с COVID-19