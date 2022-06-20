Чебоксары, 20 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии пересмотрят работу по профилактике происшествий на воде. Соответствующее поручение дал 20 июня глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Олег Николаев

Открывая планёрку в правительстве, руководитель региона акцентировал внимание на статистику происшествий, в том числе ЧП на воде и гибели детей. Олег Николаев напомнил, что ранее главы администраций муниципальных образований и ответственные лиц проводили «специальные совещания» по данным вопросам, был выработан «детальный план» профилактических мероприятий, также подготовлены водоёмы.

«Прошу ещё раз критически оценить все мероприятия, а самое главное — исполнение мероприятий, прежде всего, с точки зрения охвата вниманием зон, где у нас купаются. Любая смерть вызывает печальные эмоции. Но когда за короткий период из-за беспечного отношения уходит сразу большое число людей, то это не печальные, а совершенно другие грустные эмоции вызывает», — сказал Олег Николаев.

Он поручил ГКЧС «критически посмотреть» на принятые меры, а также подключиться к этой работе минздраву.

«Если нужно, то с выездом и на месте разобрать ситуацию, довести до коллег, в том числе причины, которые приводят к таким происшествиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Чувашии утонули двое детей, ещё троих детей удалось спасти. Всего с начала года на водоёмах утонули 14 человек.