Глава Чувашии озабочен ростом числа происшествий на воде
Чебоксары, 20 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии пересмотрят работу по профилактике происшествий на воде. Соответствующее поручение дал 20 июня глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Открывая планёрку в правительстве, руководитель региона акцентировал внимание на статистику происшествий, в том числе ЧП на воде и гибели детей. Олег Николаев напомнил, что ранее главы администраций муниципальных образований и ответственные лиц проводили «специальные совещания» по данным вопросам, был выработан «детальный план» профилактических мероприятий, также подготовлены водоёмы.
Он поручил ГКЧС «критически посмотреть» на принятые меры, а также подключиться к этой работе минздраву.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Чувашии утонули двое детей, ещё троих детей удалось спасти. Всего с начала года на водоёмах утонули 14 человек.