Томск, 20 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Томский международный аэропорт имени Николая Камова с 19 июня вернулся в штатный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Tomskairport.ru Аэропорт Томск

С 1 по 18 июня в аэропорту проводилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, в связи с чем здесь были введены ограничения. Как отмечается, качество проводимых работ круглосуточно контролировали сотрудники строительного контроля подрядчика и заказчика.

«Реконструкция томского аэропортового комплекса «Богашево» ведется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 2,81 млрд рублей», — добавили в администрации.

По словам замгубернатора области по промышленной политике Игоря Шатурного, модернизация нацелена на увеличение пропускной способности аэропорта.