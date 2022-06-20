Воронеж, 20 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Вандалы разгромили недавно отремонтированный подземный переход на улице Волгоградской в Воронеже. Фото появились 19 июня в социальных сетях.

Подземный переход

Часть конструкции на потолке обрушилась, разломана и плитка на ступенях. В администрации Воронежа утверждают, что произошедшее — дело рук вандалов.

«Очень жаль, что отдельные нерадивые горожане целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры. Такое поведение — воровство у самих себя, к сожалению, не все это осознают. Будут приложены всё усилия для устранения последствий вандализма», — приводят «Вести Воронеж» комментарий администрации города.

Обновлённый подземный переход на улице Волгоградской был открыт в начале 2022 года. Уже через несколько недель после его открытия потолок был повреждён неизвестными.