Чхонджу, Южная Корея, 20 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. 20 июня в Южной Корее стартовали регулярные учения Soaring Eagle. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.

F-35A

Сообщается, что пятидневные учения проходят на фоне сохраняющейся напряжённости, вызванной продолжающимися запусками баллистических ракет КНДР и возможностью проведения седьмого ядерного испытания.

Учения проводятся в 29-й эскадрилье в Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто.

Для участия в учениях мобилизованы примерно 200 военнослужащих и 70 боевых самолётов, включая F-35A, F-15K, KF-16, FA-50, F-4E, F-5, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737 и транспортные самолёты CN-235.

«Учения направлены на то, чтобы убедиться в способности быстрого реагирования на провокации противника и проверить оперативные возможности нанесения удара по особо опасным целям», — заявил командир 29-й эскадрильи ВВС Южной Кореи.

Учения Soaring Eagle проводятся дважды в год, начиная с 2008 года