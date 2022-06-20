В Южной Корее стартовали летные учения Soaring Eagle
Чхонджу, Южная Корея, 20 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. 20 июня в Южной Корее стартовали регулярные учения Soaring Eagle. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.
Сообщается, что пятидневные учения проходят на фоне сохраняющейся напряжённости, вызванной продолжающимися запусками баллистических ракет КНДР и возможностью проведения седьмого ядерного испытания.
Учения проводятся в 29-й эскадрилье в Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто.
Для участия в учениях мобилизованы примерно 200 военнослужащих и 70 боевых самолётов, включая F-35A, F-15K, KF-16, FA-50, F-4E, F-5, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737 и транспортные самолёты CN-235.
«Учения направлены на то, чтобы убедиться в способности быстрого реагирования на провокации противника и проверить оперативные возможности нанесения удара по особо опасным целям», — заявил командир 29-й эскадрильи ВВС Южной Кореи.
Учения Soaring Eagle проводятся дважды в год, начиная с 2008 года