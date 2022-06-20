Донецк, 20 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Украинские формирования продолжают обстрел жилых кварталов Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:00 нанесён удар с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня Донецк принял несколько артиллерийских ударов украинских войск.