Париж, 20 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. После выборов во Франции в новой Национальной ассамблее будет 215 женщин (37,26%) и 362 мужчины (62,74%), сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Число избранных женщин несколько снизилось по сравнению с последними выборами. В результате выборов в законодательные органы 2017 года в национальной ассамблее Франции насчитывалось 39% женщин.

В левом альянсе Nupes 43,6% женщин-депутатов. В президентском большинстве, которое больше не является абсолютным, женщины составляют 40,4%.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн стала второй женщиной-премьером после Эдит Крессон (1991-1992).

Напомним, в 2017 году уходящее Национальное собрание Франции никогда не было настолько феминизированным: около 39% женщин-депутатов, что на 12 пунктов больше, чем в 2012 году, и более чем в три раза больше, чем в 2002 году, когда в собрании насчитывалось около 12% женщин-депутатов.