Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В начале новой рабочей недели, 20 июня, в Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди. Об этом 20 июня сообщил специалист метеорологического Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

На формирование погоды в Северной столице влияет тыловая часть циклона, уходящая на восток. В Петербурге уже который день наблюдается прохладная и, временами, дождливая погода.

«В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели вновь будут на 1-2° ниже положенных по климату значений», — пишет метеоролог.

В понедельник, 20 июня, температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, в Ленобласти — от +15 до +20. Ветер со скоростью 4-9 м/с имеет северо-западное направление. Атмосферное давление растёт слабо, оно достигнет отметки 754 мм рт. ст., такой показатель ниже нормы.

Специалист отметил, что 21 июня дожди в Петербурге прекратятся, а температура воздуха повысится.