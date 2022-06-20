Киев, 20 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ВСУ в случае, если им будут прекращены поставки Западом вооружений, будут «воевать лопатами» с Россией. Об этом 20 июня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ARD.

Официальное интернет-представительство президента Украины Дмитрий Кулеба

При этом вначале Кулеба призвал западные страны ускорить поставки оружия киевскому режиму.

«Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — сказал он.

Кроме того, глава украинского МИД добавил, что, по его мнению, у Киева гораздо меньше оружия, чем у России, и особенно запасов артиллерийских снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские воздушно-космические силы в ходе спецоперации на Украине применили новейшие высокоточные авиационные ракеты «305».